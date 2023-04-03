Хорнер: В Австралии мы не побеждали уже 10 лет

В Red Bull Racing довольны итогами Гран При Австралии – Макс Ферстаппен одержал очередную победу, а Серхио Перес финишировал пятым после старта с пит-лейн…

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «Гонка получилась сложной и состояла из трёх частей. Первый старт прошел не в нашу пользу, но на рестарте Макс смог удержать позицию, побороться с Льюисом за лидерство, а потом уверенно контролировал ситуацию.

Хотя маршалы всегда действуют в интересах безопасности, а безопасность гонщиков превыше всего, мы были удивлены рестартом в конце гонки. К счастью, мы из-за него ничего не потеряли, машина была быстра, а Макс в отличной форме.

Победа Макса – заслуга его и команды, напряженно работавшей на трассе и на базе ради общего результата. Серхио тоже здорово отработал, оставив за собой лучший круг гонки и заняв пятое место. Стартовав с пит-лейн, он смог отыграться на трассе, где сложно обгонять.

В целом мы очень довольны своим выступлением и рады, что смогли одержать победу в нашей 350-й гонке на трассе, на которой не побеждали уже 10 лет».

Макс Ферстаппен (1-й): «Я не очень удачно стартовал и на первом круге действовал осторожно – мне было, чего терять. До рестарта машина ехала быстро, позволив мне создать приличный отрыв.

Возможно, не стоило столько раз останавливать гонку красными флагами. К счастью, никто не пострадал, мы победили – это самое главное.

Я рад впервые выиграть Гран При Австралии, да и команда здесь давно не побеждала – для нас это важный результат. Серхио тоже смог отыграться. Гонка получилась хаотичной, но болельщикам это наверняка понравилось».

Серхио Перес (5-й): «В целом хороший результат. Вчера я на какое-то время потерял уверенность в машине, но за ночь мы внесли много изменений – и это сработало.

Я хорошо стартовал, отыграв три-четыре позиции, потом оказался в группе машин, использующих DRS. Отыграться было непросто – когда все перешли на Hard, шины почти не изнашивались. Возможно, если бы я был немного агрессивнее в начале гонки, то мог бы финишировать выше, но пятое место и лучший круг в такой ситуации меня устраивают.

В целом эта гонка добавила мне уверенности перед предстоящим через несколько недель этапом в Баку. С нетерпением его жду».

