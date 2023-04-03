Лео Турини: Спасите рядового Леклера

Итальянский журналист Лео Турини, отлично осведомлённый о происходящем в Маранелло, прокомментировал выступление Ferrari в Мельбурне, где оба гонщика Скудерии не заработали очки.

Спасите рядового Леклера. Даже от самого себя. Честно говоря, я думаю, это и есть истинный смысл австралийского уик-энда Формулы 1. Но всё произошедшее в Мельбурне не меняет личность доминирующего гонщика – он всегда голландец, и всегда за рулём недосягаемой Red Bull.

Однако если не принимать во внимание события в гонке, крайне удручающие для команды из Маранелло, становится очевидно, что сильное разочарование начинает сказываться на Шарле. Аварии на старте случаются – Карлос Сайнс, наказанный пятисекундным штрафом, кое-что об этом знает. Но преобладающее впечатление таково, что Леклер столкнулся с кризисом идентичности. Молодой гонщик отчаянно пытается компенсировать своим талантом неоспоримо слабые стороны машины. Однако это только ещё больше усложняет жизнь. Не хорошо.

Обидно ещё и потому, что я вхожу в число многих, кто считает Леклера ценным активом Ferrari. Его страдания, выраженные больше языком тела, нежели словами, не должны превращаться в пагубную одержимость.

Не секрет, что старт сезона монегаска получился провальным, особенно по сравнению с результатами на тех же трассах год назад. Сейчас мы отстаём от лидеров на 97 очков, но Шарлю важнее восстановить баланс, которого, как иногда кажется, ему не хватает. Он – чемпион, и должен помочь себе, надеясь, что команда, за которую он сражается, сможет вернуть ему машину, достойную его страсти.

Могу добавить, что постмодернистская Формула 1 рискует слишком сильно поддаться соблазну превратиться в цирковое представление. Я не боюсь нового, но я боюсь, что у меня будут новые проблемы.

Третий рестарт в Австралии за два круга до финиша на очень опасной трассе был глупой уступкой ради мифа о спортивном бизнесе. И я говорю это не потому, что последовавшие затем громкие события стоили Сайнсу заслуженного четвёртого места. Просто есть черта, за которую нельзя заходить, чтобы не потерять авторитет.

По существу, Сайнс должен быть наказан, но потерей позиций на старте следующей гонки. Вместо этого его солидное выступление было сведено на нет. Возможно, это единственная хорошая новость для Ferrari этой печальной весной.