Обломки машины Магнуссена травмировали зрителя

Один из зрителей Гран При Австралии порезал руку обломком машины Кевина Магнуссена. Уилл Свит рассказал местной радиостанции 3AW, что стоял со своей невестой на переполненном людьми холме сразу за вторым поворотом. После того, как Магнуссен врезался в ограждение, обломки машины полетели через защитное ограждение в толпу, и один из них попал в его руку.

«Обломок впился мне в руку – я стоял и истекал кровью, – рассказал Свит. – Этой рукой я прикрывал шею, но если бы обломок прилетел в мою невесту, то попал бы ей в голову. Я увидел, насколько обломок большой и тяжёлый. Он был с очень острыми краями. Боюсь подумать, что со мной было бы, если бы обломок попал в меня под другим углом».

Австралийская пресса опубликовала снимок Свита с окровавленным обломком машины, и ещё одну фотографию, на которой медицинские работники автодрома оказывают ему помощь. Свит добавил, что на холме рядом с ним находилось много детей, а сразу после инцидента никто из официальных лиц не пришёл на помощь.

В понедельник промоутер австралийского этапа Эндрю Уэстакотт пообещал, что организаторы проведут расследование инцидента.

«Заграждения от обломков одинаковы во всем мире. Мы соблюдаем правила FIA», – заверил Уэстакотт австралийскую прессу.