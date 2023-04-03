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Автоспорт

Окона и Гасли не стали наказывать

Окона и Гасли не стали наказывать

Разобрав обстоятельства инцидента на втором рестарте, когда столкнулись Пьер Гасли и Эстебан Окон, стюарды не стали никого наказывать.

Столкновение было серьёзным и привело к сходу обоих гонщиков – после финиша Гасли принёс извинения, но стюарды посчитали произошедшее «типичным инцидентом первого круга», и отказались от штрафа.

Стоит заметить, что у Гасли сейчас 10 штрафных баллов, добавление ещё двух, что было бы неизбежно при вынесении более серьёзного наказания, привело бы к автоматическому пропуску следующей гонки.

Источник:www.f1news.ru

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