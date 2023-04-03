Отмар Сафнауэр: Трудности сближают команду

В Мельбурне гонщики Alpine Пьер Гасли и Эстебан Окон могли заработать очки, но за два круга до финиша столкнулись друг с другом и сошли с дистанции. Руководитель команды Отмар Сафнауэр попытался найти позитивные итоги австралийского уик-энда.

Отмар Сафнауэр: «Мы разочарованы тем, что уезжаем из Мельбурна без заработанных очков. С другой стороны, команда может быть довольна скоростью машины. В гонке наш темп был близок к темпу соперников, мы могли обороняться и проявлять хладнокровие, когда это было необходимо.

Пьер отлично пилотировал и большую часть гонки провёл на пятой позиции, борясь за подиум с Mercedes, Aston Martin и Ferrari. Мы должны запомнить эти позитивные моменты и использовать их в качестве мотивации в будущем.

Эстебану не повезло в начале гонки, но он хорошо поработал и прорывался наверх в очки, проведя несколько выдающихся обгонов.

К сожалению, оба наших гонщика сошли во время третьего старта с места. Я рад, что они в порядке, учитывая характер инцидента. Мы продолжим двигаться вперёд – именно такие трудности сближают команду.

Команда уже с нетерпением ждёт гонку в Баку, на которую мы планируем привезти обновления машины».