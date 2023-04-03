SINTEC запустил линейку моторных масел для автоспорта

По итогам 2022 года новое гоночное масло SINTEC Racing 10W-60 подтвердило свою эффективность в ходе российского чемпионата по дрифту, а с марта текущего уже доступно в розничных точках продаж и онлайн-маркетплейсах.

Полностью синтетическое моторное масло SINTEC Racing 10W-60 было разработано специально для выступлений гоночной команды FRESH AUTO DRIFT в Российской дрифт серии RDS GP в сезоне 2022 года.

Продукт предназначен для максимального увеличения срока службы спортивных двигателей, работающих с повышенной степенью сжатия.

Благодаря полностью синтетической основе и высокотехнологичному пакету присадок спортивное масло SINTEC Racing 10W-60 обеспечивает необходимые в гонках характеристики: надёжно защищает мотор от перегрева, сохраняет чистоту деталей двигателя и обладает высокой стойкостью к окислению.

Артем Чальцев, директор по исследованиям и разработкам SINTEC Lubricants: «Чтобы разработать первоклассный продукт, мы провели целую серию испытаний. На первом этапе тщательной проверке подверглись все физико-химические показатели рецептуры в лаборатории, которые подтвердили соответствие требованиям автопроизводителей.

Затем образцы масла отправились на максимально приближенные к реальным условиям стендовые испытания. В финальной части – проверили масла в двигателях участвующих в соревнованиях гоночных автомобилей. Успешное завершение многочисленных тестов подтвердило, что новый продукт будет стабильно и эффективно работать при максимальных нагрузках и оборотах».

Никита Мигаль, технический директор гоночной команды FRESH AUTO DRIFT: «Моторное масло – один из важнейших элементов успешного выступления на соревнованиях. Дрифт – это, в первую очередь, технический вид спорта, и первостепенная задача команды – обеспечить надежность силовой установки, работающей в отсечке на протяжении всего заезда.

При таких режимах эксплуатации масло в двигателе испытывает запредельные температурные и динамические нагрузки, а значит предъявляются самые высокие требования к его качеству и эксплуатационным свойствам.

В течение сезона RDS GP 2022 масло Sintec Racing показало себя стабильно, поэтому в текущих условиях российский продукт может служить достойной заменой ушедшим с рынка зарубежным брендам».

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