Вассёр: Результат не отражает прогресса команды

Команда Ferrari в Австралии очков не заработала, хотя Карлос Сайнс стартовал из первой пятёрки и собирался бороться за места на подиуме. Шарль Леклер начинал гонку с седьмой позиции, но выбыл из борьбы сразу после старта в результате контакта с машиной Лэнса Стролла, а его напарник, хотя и поднялся до 4-го места, оказался за пределами призовой десятки после 5-секундного штрафа, полученного за столкновение с Aston Martin Фернандо Алонсо во время последнего рестарта.

Карлос Сайнс (12-й): «Я хорошо стартовал и уверенно пилотировал на шинах Medium, но нам не повезло: мы провели пит-стоп как раз перед тем, как гонка в первый раз была остановлена красными флагами. Из-за этого я откатился на 11-ю позицию, но мне удалось неплохо отыграться, проводить красивые обгоны и держать высокий темп, так что своей работой я доволен.

В целом мы хорошо провели гонку, но штраф перечеркнул все наши усилия, и я с ним не согласен. Мне сложно справиться с расстроенными чувствами, но постараюсь думать только о позитивных моментах и сосредоточиться на подготовке к следующей гонке».

Шарль Леклер (сход): «Жаль, что гонка для нас вот так закончилась, но это произошло из-за гоночного инцидента, и я не думаю, что мы могли действовать как-то по-другому. Жаль, конечно, но будем надеяться, что в следующий раз всё пройдёт более гладко».



Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Сегодня мы не заработали очков, но этот результат не отражает прогресса команды. В плане скорости и эффективности мы сделали шаг вперёд, однако ещё важнее, что в гонке мы показали стабильный темп на резине всех составов, включая Hard. Разве что результаты вчерашней квалификации не соответствовали потенциалу Скудерии.



Если говорить о нашей реакции, то прежде всего мы расстроены. Понятно, что Шарлю не повезло, он стал жертвой гоночного инцидента на старте. Мы приняли правильное решение, позвав Карлоса в боксы, когда на трассу в первый раз выехал автомобиль безопасности, однако из-за красных флагов ему пришлось стартовать с 11-й позиции, но затем он отлично отыгрался.

Полученный им штраф крайне негативно отразился на его результате, но несмотря на это, мы возвращаемся в Маранелло, зная, что движемся в правильном направлении. Теперь нас ждут три недели напряжённой работы по оптимизации и модернизации машины SF-23 в ходе подготовки к предстоящим гонкам».