Брандл: В конце гонки красные флаги были необходимы

Решение гоночного директора FIA Нильса Виттиха трижды остановить гонку в Мельбурне красными флагами вызвало критическую реакцию в мире Формулы 1. Звучали высказывания, что это было сделано исключительно для повышения зрелищности, но эксперт британского Sky Sports Мартин Брандл считает подобные предположения надуманными.

Мартин Брандл: «Я не думаю, что существуют какие-либо указания останавливать гонку красными флагами, если в этом нет необходимости. Легко находиться в стороне и рассуждать, как следовало бы поступить.

В 2009-м Фелипе Масса едва не погиб, когда деталь от другой машины залетела ему в кокпит. В Мельбурне уличная трасса, по обеим сторонам которой находятся болельщики, а также маршалы и медики. Если на трассе появляются обломки, нельзя допустить, чтобы они летали по воздуху со скоростью несколько сотен миль в час.

Я считаю, что когда за пределы трассы вылетел Алекс Элбон, достаточно было автомобиля безопасности, чтобы убрать его машину и очистить трассу от гравия. Возможно, в том эпизоде можно было обойтись без автомобиля безопасности, но красные флаги были необходимы в конце гонки, когда на трассе было много обломков от шины и колёсного диска.

Я абсолютно уверен, что никто не говорил: «Давайте сделаем гонку немного веселее». Независимо от того, принимаются ли кристально правильные решения в условиях прессинга или нет, мы не должны забывать, что несколько лет назад мы потеряли Чарли Уайтинга, которого сменил Майкл Маси, и все знают, что произошло в Абу-Даби в 2021-м. Сейчас у нас есть парень по имени Нильс Виттих.

Принимает ли он правильные решения? Об этом легко рассуждать в понедельник утром, не неся никакой ответственности за возможную чью-либо гибель или травму.

Я считаю разумным, что командам разрешено менять шины во время красных флагов. Обычно гонка останавливается после серьёзных инцидентов, из-за которых на трассе много обломков. Шины могут получить незаметные порезы, у команд есть возможность их поменять.

Сейчас это драматичным образом влияет на ход гонки, и болельщики часто считают несправедливым, когда кто-то получает «бесплатный» пит-стоп благодаря красным флагам. Иногда красные флаги играют на руку конкретному гонщику, а иногда – против него.

Нужно тщательно всё обдумать, прежде чем корректировать правила. В Мельбурне Джорджу Расселлу не повезло с красными флагами, но в другой день удача может оказаться на его стороне».