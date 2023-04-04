Крак: Алонсо демонстрирует невероятную стабильность

В Мельбурне Фернандо Алонсо в третий раз подряд поднялся на подиум, хотя концовка гонки была несколько омрачена столкновением на трассе двух испанцев, когда Карлос Сайнс предпринял рискованную атаку в момент рестарта, за которую в итоге получил и 5-секундную пенализацию, и два штрафных балла к суперлицензии.

Как пишет мадридская газета AS, её репортёр после финиша пообщался с обоими и не услышал какой-то злобной реакции: Алонсо даже сожалеет, что Сайнса столь сурово наказали, разве что Карлос расстраивается по этой же причине.

Трижды подряд подниматься на подиум Фернандо удавалось только в годы чемпионства, т.е. в 2005-м и 2006-м. До этапа в Баку больше трёх недель, и на Гран При Азербайджана выяснится, сможет ли Aston Martin удержаться на столь высоком уровне, ведь для этого нужна не только быстрая машина, но и способность её модернизировать в таком же темпе, как дорабатывают технику самые сильные команды.

«В Бахрейне мы были очень конкурентоспособны, в Джидде тоже выступили неплохо, но уже в Австралии у нас были настоящие сложности, – признал Майк Крак, руководитель команды из Сильверстоуна. – Если мы посмотрим на все имеющиеся данные, то увидим, что в реальности разница в скоростях между машинами минимальная. Порыв ветра или незначительное проявление недостаточной поворачиваемости может привести к потере позиции.

Такое происходит, когда отрывы совсем небольшие, и в этой ситуации мы должны постоянно выкладываться на 100%. Команда справилась со своими задачами на всех трёх трассах, и это прибавляет уверенности в том, что мы сможем быть конкурентоспособными везде, однако в разной степени.

Впереди гонка в Баку, где очень длинная прямая, а также в Монако, где прямых отрезков практически нет. Поэтому после каждого Гран При надо быть осторожнее с выводами».

В любом случае представляется бесспорным вывод о том, что Фернандо Алонсо действительно великий гонщик, и в Aston Martin поступили правильно, подписав контракт с 41-летним испанцем.

«Три подиума? Да он вообще должен был выиграть все три гонки! – весело отреагировал Крак на вопрос о чемпионских амбициях команды и её нового лидера. – Нет, конечно, это просто шутка, но если бы перед началом сезона мне кто-нибудь сказал, что во всех трёх гонках мы поднимемся на подиум, я бы не поверил.

Результаты Фернандо подтверждают, что за Aston Martin выступает настоящий чемпион! Он демонстрирует невероятную стабильность – обратите внимание, в этом году он был впереди во всех сессиях, в том числе на тренировках».

Алонсо после финиша в Мельбурне также говорил о необходимости поддерживать высокие темпы модернизации: «Начинается интересная стадия сезона, когда команды ведут доработку машин максимально быстро. Первые три гонки проходили за пределами Европы, и доставлять туда технические новинки непросто, но теперь посмотрим, какие команды смогут добиться наибольшего прогресса.

Расстановка сил будет меняться на всех уровнях, и мы не ожидаем, что сможем подниматься на подиумы на протяжении всего сезона. Поэтому сейчас мы так радуемся, ведь нам удалось финишировать в первой тройке во всех трёх гонках.

Но Aston Martin необходимо продолжать учиться, команда должна всесторонне развиваться, в том числе за пределами трассы, ведь мы соперничаем с Mercedes, Red Bull и Ferrari, а они привыкли вести модернизацию своих машин повышенными темпами. Поэтому наши перспективы в 2023 году надо оценивать реалистично».