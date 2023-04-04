Ральф Шумахер: Это была плохая шутка!

Гонка в Мельбурне получилась достаточно хаотичной и вряд ли станет украшением сезона, а те или иные её последствия будут обсуждаться ещё долго, достаточно упомянуть продолжающееся расследование вторжения зрителей на трассу, когда Гран При Австралии ещё не финишировал.

Неоднозначную реакцию как участников гонки, так и наблюдателей, конечно, вызывали и действия Нильса Виттиха, гоночного директора, прерывавшего борьбу на трассе красными флагами в ситуациях, когда можно было обойдись автомобилем безопасности.

Именно такого мнения придерживается Макс Ферстаппен, победитель Гран При Австралии, и его слова на эту тему мы уже приводили: двукратный чемпион мира считает, что события минувшего воскресенья необходимо проанализировать и обсудить с FIA.

С его позицией согласен Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland. Он, в частности, напомнил, что командам очень дорого обойдётся восстановление разбитой техники: «Гонка могла завершиться за автомобилем безопасности, в этом нет сомнений. Даже если на трассе были какие-то обломки, шины вполне могли выдержать их воздействие, после чего все бы добрались до финиша.

А что дала та концовка, которую мы увидели? Ничего. Не надо забывать, что команды работают в условиях ограниченных бюджетов. Кроме того, в отношении нескольких пилотов затеяли расследование – за это директору гонки должно быть стыдно! Нельзя ожидать, что гонщики будут осторожничать, если на очередном рестарте они получили шанс отыграть позиции. Вы меня, конечно, извините, но это была плохая шутка!»