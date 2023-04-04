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Автоспорт

Ральф Шумахер: Это была плохая шутка!

Ральф Шумахер: Это была плохая шутка!

Гонка в Мельбурне получилась достаточно хаотичной и вряд ли станет украшением сезона, а те или иные её последствия будут обсуждаться ещё долго, достаточно упомянуть продолжающееся расследование вторжения зрителей на трассу, когда Гран При Австралии ещё не финишировал.

Неоднозначную реакцию как участников гонки, так и наблюдателей, конечно, вызывали и действия Нильса Виттиха, гоночного директора, прерывавшего борьбу на трассе красными флагами в ситуациях, когда можно было обойдись автомобилем безопасности.

Именно такого мнения придерживается Макс Ферстаппен, победитель Гран При Австралии, и его слова на эту тему мы уже приводили: двукратный чемпион мира считает, что события минувшего воскресенья необходимо проанализировать и обсудить с FIA.

С его позицией согласен Ральф Шумахер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Deutschland. Он, в частности, напомнил, что командам очень дорого обойдётся восстановление разбитой техники: «Гонка могла завершиться за автомобилем безопасности, в этом нет сомнений. Даже если на трассе были какие-то обломки, шины вполне могли выдержать их воздействие, после чего все бы добрались до финиша.

А что дала та концовка, которую мы увидели? Ничего. Не надо забывать, что команды работают в условиях ограниченных бюджетов. Кроме того, в отношении нескольких пилотов затеяли расследование – за это директору гонки должно быть стыдно! Нельзя ожидать, что гонщики будут осторожничать, если на очередном рестарте они получили шанс отыграть позиции. Вы меня, конечно, извините, но это была плохая шутка!»

Источник:www.f1news.ru

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