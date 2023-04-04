Результаты Боттаса огорчают и тревожат финскую прессу

В 2022 году Валттери Боттас очень уверенно начал свой первый сезон в составе Alfa Romeo, заработав очки в семи из первых девяти гонок сезона, а в Имоле вообще финишировал пятым. Но затем началась долгая полоса неудачных выступлений, и только под конец чемпионата он смог пару раз добраться до призовой десятки.

Но этот год он начал настолько неудачно, что финские эксперты даже высказывают опасения, что это может сказаться на его дальнейшей карьере.

Обычно финская пресса в полной мере поддерживает своих гонщиков и готова многое им прощать, но после Гран При Австралии, где Боттас оказался последним из финишировавших на трассе, тональность комментариев изменилась.

Например, в статье в газете Iltalehti, посвящённой итогам минувшего воскресенья, Валттери однозначно причислен к главным неудачникам гонки: «Он должен взять себя в руки и собраться. Он профессионал, и забавная причёска, а также расслабленный пляжный стиль не должны быть главным, чему он уделяет внимание в первую очередь.

Сейчас не тот случай хотя бы потому, что напарник (Гуаньюй Чжоу) опередил его и в квалификации, и в гонке. В случае с Боттасом Гран При Австралии иначе как провальным не назовёшь, хотя там можно было заработать немало очков».

С телеканалом Viaplay в качестве экспертов сотрудничают известный финский гонщик Тони Виландер, много лет выступавший за заводскую команду Ferrari в GT, и Осси Ойкаринен, опытный инженер, в своё время поработавший в нескольких командах Формулы 1.

По их мнению, Валттери должен всерьёз задуматься о причинах, из-за которых он не заработал очков в гонке, где до финиша добралось чуть больше половины участников.

«Не хочу, чтобы меня считали главным критиком Валттери, но в числе последних он финиширует уже давно, – подчеркнул Виландер. – Больше всего тревожит, что в его выступлениях вообще не чувствуется стремления добиться успеха. На дистанции гонки Валттери должен всегда опережать напарника, и это должно быть нормой. А то, что мы видим, лично меня очень беспокоит».

«Это неприемлемо, – вторил ему Ойкаринен. – Валттери сам готов признать, что ситуация его очень тревожит. Если вы перед гонкой меняете настройки машины, а они совершенно не работают, значит, где-то допущен фундаментальный просчёт. Боттас должен вместе с командой всерьёз задуматься о том, как действовать дальше. То, что произошло в Мельбурне, не может устраивать ни его, ни его команду. Необходимо срочно произвести перезагрузку».