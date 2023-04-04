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Автоспорт

Шарль Леклер: Моё худшее начало сезона

Шарль Леклер: Моё худшее начало сезона

Гонка в Мельбурне стала второй в этом сезоне, в которой Шарль Леклер не добрался до финиша. Монегаск сошёл с дистанции уже на первом круге, когда в него врезался Лэнс Стролл. Гонщик Ferrari назвал начало сезона 2023 года худшим в своей карьере.

«Конечно, я очень расстроен, – рассказал Шарль Леклер журналистам в Мельбурне. – Это моё худшее начало сезона. У меня всего шесть или восемь очков – не помню, сколько. Всё это огорчает.

На старте в первом повороте я не хотел рисковать и действовал осторожно. В третьем повороте я тоже не планировал обгонять, но Лэнс сильно замедлился из-за Фернандо, который сбросил скорость из-за машин перед ним. Я увидел свободный участок трассы снаружи, и поехал туда.

К сожалению, Фернандо пришлось замедлиться ещё сильнее на торможении, и Лэнс оказался зажат между ним и мной, после чего произошёл контакт. Конечно, я не обвиняю Лэнса, и считаю произошедшее гоночным инцидентом. Но такой исход гонки очень расстраивает, ведь я отправляюсь домой без заработанных очков.

Прямо сейчас я не ставлю долгосрочных целей. Для меня важнее финишировать в гонке, избежав штрафов или технических проблем. После этого уже посмотрим, какие результаты возможны».

Источник:www.f1news.ru

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