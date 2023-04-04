Стюарды призывают Формулу 1 пересмотреть правила формирования пелотона за автомобилем безопасности перед рестартом.

В минувшее воскресенье гонщики вернулись на пит-лейн, когда после аварии Алекса Элбона гонку остановили красными флагами. Потом был объявлен рестарт, гонщики вернулись на трассу и выстраивались в необходимом порядке. Многие сбросили скорость в шестом повороте, чтобы сохранять порядок – Ландо Норрис, Оскар Пиастри, Эстебан Окон, Серхио Перес и Карлос Сайнс серьёзно замедлились.

Не зная об этом, Гуаньюй Чжоу, Валттери Боттас, Логан Сарджент и Кевин Магнуссен вошли в поворот на высокой скорости и были вынуждены принимать меры, чтобы избежать аварии, из-за чего Магнуссен даже вылетел в гравий.

Стюарды решили не наказывать никого из гонщиков, но объяснили, что инцидент был вызван медленным выездом с пит-лейн Джорджа Расселла.

«Машина #63 медленно выехала с пит-лейн, а потом ускорилась, чтобы компенсировать отставание. Это привело к тому, что и другие машины, стоящие за машиной #63, с задержкой покинули пит-лейн и тоже ускорились», — пояснили стюарды.

Одной из причин возникновения опасной ситуации стюарды считают пункт регламента, позволяющий лидеру задавать темп, даже если рестарт проводится с места. Они призвали руководство Формулы 1 и FIA рассмотреть этот сценарий, чтобы понять, подходит ли он для рестартов такого рода в будущих Гран При.