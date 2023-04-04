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Автоспорт

Тимо Глок: Ferrari — главное разочарование начала сезона

Тимо Глок: Ferrari - главное разочарование начала сезона

Бывший гонщик Формулы 1 Тимо Глок подвёл итоги минувшего Гран При Австралии…

Тимо Глок: «Лично для меня Ferrari – главное разочарование начала сезона. У них ничего не получается. После неудачной квалификации Шарль Леклер попал в аварию в гонке, а Карлос Сайнс претендовал на заслуженный подиум и отлично обгонял, но в итоге получил пусть неприятный, но заслуженный штраф.

Определенно, это не то начало сезона, которого ждали мы и Ferrari. Руководителю команды Фредерику Вассёру нужно быстро вернуть команду в нужное русло.

В Австралии результаты стали плотнее, но это связано с особенностями трассы. Посмотрим, смогут ли в Mercedes бороться с лидерами на других трассах. В частности – в Баку, где много поворотов и длинные прямые – там преимущество Red Bull за счёт более эффективной DRS, может сыграть свою роль. Думаю, в Баку преимущество Red Bull будет ещё большим».

Источник:www.f1news.ru

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