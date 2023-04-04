В Rokit подали в суд на Williams

В декабре прошлого года мы писали о том, что команда Williams выиграла суд у бывшего титульного спонсора – компании ROKiT, которая не выполнила своих обязательств и должна была выплатить команде $32,2 млн. плюс ещё $1 млн. за судебные издержки.

Теперь ответный иск поступил от Rokit – компания подала в суд на команду с требованием возмещения ущерба в размере $149 млн. Юристы Rokit утверждают, что Williams заверила их, что построила конкурентоспособную машину, когда они договорились о титульном спонсорстве на 2019-й, но закончила сезон на последнем месте в Кубке конструкторов, что негативно сказалось на репутации компании.

В Rokit утверждают, что «около 18 января 2019 года в штаб-квартире Williams Engineering в Гроуве» команда сообщила её представителям, что их новая машина «обладает лучшими характеристиками, имеет силовую установку Mercedes-Benz и отличные шансы бороться в верхней части Кубка конструкторов, и будет не медленнее, чем машина Williams 2018 года». Команда также сообщила, что наняла Падди Лоу из состава Mercedes, чтобы помочь их развитию.

В Rokit утверждают, что у Williams не было средств на разработку конкурентоспособной машины, а в команде «намеренно и обманным путем скрыли этот факт».

Ответчиками по делу, поданному в окружной суд США по Южному округу Флориды, названы бывший заместитель руководителя Клэр Уильямс, Майк О'Дрисколл и Даг Лафферти – исполнительный и финансовый директор команды.