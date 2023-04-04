Вассёр: Стюарды хотя бы могли выслушать команду

Фредерик Вассёр считает, что стюарды Гран При Австралии хотя бы должны были выслушать Карлоса Сайнса, допустившего столкновение с Фернандо Алонсо во время последнего рестарта, однако детального анализа инцидента проведено не было, и испанский гонщик Ferrari просто получил 5-секундный штраф, из-за чего откатился на 12-е место.

«Моя работа в том числе состоит в том, чтобы взвесить все плюсы и минусы, но поскольку я только недавно вернулся с пит-уолл, настроение скорее неважное, поскольку я считаю, что в целом мы отработали хорошо, – прокомментировал руководитель Скудерии в эфире британского Channel 4. – Карлос отлично отыгрался после пит-стопа, с которым ему не повезло, ведь он побывал в боксах как раз перед тем, как гонка была остановлена красными флагами.

А потом, уже под конец, он получил штраф, что я считаю очень суровым наказанием. Конечно, в подобных ситуациях, когда подиум уже близок, вас переполняют эмоции, ведь вы добрались до 4-й позиции, хотя были вообще нигде, потому что все остальные смогли провести «бесплатный» пит-стоп и сохранить позиции. Но Карлос отлично справился с задачей.

Думаю, можно обсуждать размера штрафа, был он суровым или нет, и точка зрения зависит от положения, которое вы занимаете в команде. Но я считаю, что стюарды хотя бы могли выслушать представителей команды, изучить телеметрию, тем более что на распределение мест на подиуме это всё равно не повлияло бы. Остаётся только сожалеть, что всё так получилось.

На прошлом этапе в течение десяти минут дважды менялись правила, когда разбирались с пит-стопом Алонсо. Можно было также действовать и сейчас или хотя бы провести обсуждение. В Джидде им потребовалось тридцать кругов, чтобы принять решение по Алонсо, а сегодня всё произошло за пять секунд».