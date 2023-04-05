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Автоспорт

Алези: Я не разделяю претензий к директору гонки

Алези: Я не разделяю претензий к директору гонки

Пятисекундный штраф Карлоса Сайнса, лишивший гонщика Ferrari очков в Мельбурне, вызвал неоднозначную реакцию и критику в адрес стюардов. Однако бывший гонщик Формулы 1 Жан Алези считает штраф справедливым.

Жан Алези: «Решения дирекции гонки Гран При Австралии вызвали много споров. Я понимаю эмоции от просмотра хаотичной гонки, но не разделяю претензий. На мой взгляд, директор гонки идеально применял правила.

Я считаю, что штраф Карлоса Сайнса тоже объясним. В футболе или другом виде спорта пенальти за нарушение может быть назначен даже на последней минуте матча. Честно говоря, Сайнс сам допустил ошибку, за что и получил штраф».

Источник:www.f1news.ru

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