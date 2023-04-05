Алонсо: Я гоняюсь с верой в то, что смогу выиграть титул

Начиная сотрудничество с Aston Martin, Фернандо Алонсо не скрывал, что мечтает о третьем чемпионском титуле. После трёх подиумов подряд он говорит об этом со спокойной уверенностью, и возникает ощущение, что это не такая уж несбыточная мечта.

Фернандо Алонсо: «Безусловно, наша конечная цель – победа в чемпионате, но мы должны оставаться реалистами. Пока перед командой стоит задача хорошо провести этот сезон. В прошлом году у Aston Martin было немало трудностей, поэтому сейчас, образно говоря, надо для начала научиться ходить и только потом бегать.

В 2023 году мы должны постепенно добиваться улучшений, повышать эффективность этой машины, после чего взяться за новый проект. Эти задачи мы решаем сейчас, и я надеюсь, что мы ещё не раз поднимемся на подиум, а также сможем бороться за победы в гонках. Но чтобы претендовать на победу в чемпионате, команду необходимо к этому подготовить.

Но я всегда верю в то, что это всё-таки возможно – именно поэтому продолжаю выступать в гонках. Понятно, что это очень серьёзный вызов, сопряжённый с преодолением различных сложностей, ведь нам противостоят сильные команды, которые сейчас доминируют в нашем спорте. Но я продолжаю гоняться и ежедневно тренируюсь с верой в то, что смогу выиграть третий титул.

За мои 20 лет в Формуле 1 мне довелось сражаться со многими замечательными гонщиками, и выбрать кого-то одного, с кем было сложнее всего бороться, просто трудно. Но когда я дебютировал в чемпионате, в нём доминировал Михаэль Шумахер, поэтому я всегда скажу, что соперничество с ним стало для меня совершенно особенным опытом.

Если говорить о самых памятных моментах карьеры, то могу без труда назвать три: первый титул, завоёванный вместе с Renault, первая победа за рулём Ferrari и первый подиум вместе с Aston Martin. Но самые дорогие воспоминания связаны с первой победой в чемпионате, ведь именно тогда сбылась мечта всей жизни.

Когда я думаю о Формуле 1, в сознании возникают самые разные ассоциации – разумеется, это звук и мощь двигателя, всё, что происходит в гараже команды, все эти звуки, связанные с работой механиков, и их инструментами, а также, конечно, с той атмосферой, которую создают болельщики на трибунах.

Но всё это резко контрастирует с тем, что ты воспринимаешь, когда находишься на дистанции гонки за рулём машины. В это время ты не слышишь никаких посторонних звуков, ты один в кокпите, предоставлен сам себе и только периодически общаешься по радио со своим инженером. Возникает ощущение, что на эти полтора часа мир для тебя просто останавливается…

Меня часто спрашивают, как долго ещё я собираюсь выступать в Формуле 1, но я бы и сам хотел знать ответ на этот вопрос! Когда я начинал карьеру в Ф1, то полагал, что она будет продолжаться лет семь или восемь. Но потом я выиграл два чемпионата и подумал, что я, пожалуй, готов гоняться ещё год или два. А после этого наверняка завершу карьеру – так я тогда думал.

Но теперь оказалось, что она будет самой продолжительной в истории Формулы 1 – при этом я полон сил, мотивирован и каждый день получаю удовольствие от работы. Я просыпаюсь утром с мыслью о том, что мне нравится дело, которым занимаюсь, поэтому впереди у меня ещё несколько лет. Надеюсь, эти годы я проведу в команде, которая в будущем сможет бороться за победу в чемпионате».