Джордж Расселл: Red Bull приходится себя сдерживать

Джордж Расселл полагает, что Red Bull Racing приходится скрывать истинные возможности своей машины, при том что скоростное преимущество Макса Ферстаппена в Мельбурне было неоспоримым, и голландец одержал очередную победу.

Старт Гран При Австралии был единственным моментом, когда события развивались, не так, как бы хотелось двукратному чемпиону мира: он не лучшим образом тронулся с места, пропустив вперёд обе машины Mercedes, но потом без проблем отыгрался.

На первых кругах лидировал Расселл, однако ему не повезло: сначала он поспешил на пит-стоп, когда на трассе появился автомобиль безопасности, но гонка вскоре была в первый раз остановлена красными флагами, а затем он и вовсе сошёл с дистанции из-за отказа силовой установки. За остальными событиями Гран При Джордж наблюдал уже из боксов команды Mercedes и видел, с какой лёгкостью Ферстаппен опередил на прямой его напарника, Льюиса Хэмилтона, после чего начал стремительно наращивать отрыв.

«Однозначно, Red Bull приходится себя сдерживать, – прокомментировал Расселл в эфире BBC Radio 5 Live. – Они почти в смущении, стараются не показывать весь свой потенциал, ведь чем быстрее они будут казаться, тем активнее руководство чемпионата будет стараться их как-то замедлить.

На самом деле они, наверное, быстрее всех примерно на семь десятых на круге. Точно не знаю, какова сейчас разница в темпе, но безусловно, ни у Макса, ни у Red Bull нет причин атаковать в полную силу. Конечно, они отлично справляются с делом, этого у них не отнять, поэтому мы обязательно должны прибавить».

Как и на первых двух этапах сезона, в Мельбурне скоростное преимущество RB19 в большей степени проявилось не в квалификации, которую тоже выиграл Ферстаппен, а на дистанции гонки. После того, как на 12-м круге он опередил Хэмилтона, стало понятно, насколько быстра машина Red Bull Racing: следующие два круга Макс проехал на 0,5 и на 0,7 секунды быстрее Льюиса.

Во второй половине гонки он довёл преимущество до 11 секунд, но частично растерял его только после неожиданной ошибки, когда вылетел с трассы в предпоследнем повороте. Впрочем, Макс без труда вернулся назад, сохранив лидерство.

Но Red Bull Racing далеко не первая команда, которая предпочитает не раскрывать все карты. В 2014-м, с первого года «гибридной эры», в чемпионате начался период безоговорочного доминирования Mercedes, которой тоже порой приходилось скрывать истинные возможности своей машины, что руководство команды впоследствии признавало.

Подобный подход действительно объяснялся тем, что заводская команда штутгартского концерна стремилась избежать ситуации, в которой руководство Формулы 1 начнёт менять правила, чтобы дать возможность другим подтянуться к лидерам. Red Bull в 2023 году наверняка придерживается такой же тактики, даже если они пока не говорят об этом вслух.