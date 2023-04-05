Гуаньюй Чжоу: Я понимал, что придётся рисковать

На третьем этапе сезона Гуаньюй Чжоу открыл счёт заработанным очкам: в Мельбурне китайский гонщик Alfa Romeo занял 9-е место, хотя стартовал с из самого хвоста пелотона. После финиша Гран При Австралии, носившего весьма хаотичный характер, Чжоу принял участие в подкасте F1 Nation и поделился своими впечатлениями.

Гуаньюй Чжоу: «Разумеется, настроение отличное, ведь я пробился вперёд и заработал очки, хотя стартовал из предпоследнего ряда. Гонка была безумной и беспорядочной, но мне удалось избежать неприятностей, и призовые баллы стали вознаграждением. Хотя их могло быть и больше, но я всё-таки рад, что добыл первые очки.

Перед гонкой я понимал, что придётся рисковать, ведь мы были среди немногих, кто стартовал на мягкой резине, поэтому намеревались действовать агрессивно. Нам было нечего терять, надо было рисковать, и в итоге наш план сработал.

На старте я прежде всего старался не допустить блокировки тормозов и найти свободное пространство на трассе, хотя в такие моменты думать некогда.

Сначала я постарался уделить максимум внимания работе со сцеплением, чтобы нормально тронуться с места. Хотя старт гонки в Мельбурне всегда сопряжён с риском, у меня всё получилось, после чего я действовал достаточно спокойно».