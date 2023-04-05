Хельмут Марко: Макс – лучший гонщик на данный момент

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing действует до конца 2028 года. После гонки в Мельбурне Хельмут Марко назвал решение подписать с гонщиком столь длительное соглашение одним из лучших.

Хельмут Марко: «Макс уверенно контролировал ход гонки и не допустил ни единой ошибки. Должен сказать, мы к этому привыкли – когда он лидирует, то знаем, что всё будет в порядке.

Макс определённо лучший гонщик на данный момент. Решение подписать с ним столь продолжительный контракт тоже оказалось одним из наших лучших решений. Такая стабильность очень важна для команды, и у Макса теперь тоже есть уверенность».