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Автоспорт

Йос Ферстаппен: Я не был плохим отцом

Йос Ферстаппен: Я не был плохим отцом

Йос Ферстаппен, известный своим крутым нравом, сыграл большую роль в становлении карьеры Макса Ферстаппена. В воспитании сына бывший гонщик Формулы 1 придерживался спорных методов – чего стоит известная история, как в 2012 году он оставил Макса одного на заправке в назидание за поражение в картинговой гонке.

Однако сам Йос Ферстаппен уверен, что его подход к воспитанию сына помог Максу закалить чемпионский характер.

«Люди говорят, что я был плохим отцом, но я никогда не обращался с Максом жестоко, – рассказал Йос Ферстаппен в документальном фильме телеканала Viaplay «Ферстаппен: анатомия чемпиона». – Я вырастил его. Я был строг, но в этом и заключался мой план.

Я хотел научить его думать. Многие понятия не имеют, что нужно для достижения вершины в спорте».

Источник:www.f1news.ru

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