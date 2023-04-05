Йос Ферстаппен: Я не был плохим отцом

Йос Ферстаппен, известный своим крутым нравом, сыграл большую роль в становлении карьеры Макса Ферстаппена. В воспитании сына бывший гонщик Формулы 1 придерживался спорных методов – чего стоит известная история, как в 2012 году он оставил Макса одного на заправке в назидание за поражение в картинговой гонке.

Однако сам Йос Ферстаппен уверен, что его подход к воспитанию сына помог Максу закалить чемпионский характер.

«Люди говорят, что я был плохим отцом, но я никогда не обращался с Максом жестоко, – рассказал Йос Ферстаппен в документальном фильме телеканала Viaplay «Ферстаппен: анатомия чемпиона». – Я вырастил его. Я был строг, но в этом и заключался мой план.

Я хотел научить его думать. Многие понятия не имеют, что нужно для достижения вершины в спорте».