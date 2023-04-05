Лэнс Стролл пообещал угостить Шарля Леклера пивом

После Гран При Австралии Лэнс Стролл пошутил, что должен угостить Леклера пивом в благодарность за то, что тот не винит его за столкновение на первом круге, ставшее причиной схода Шарля сразу после старта гонки.

Леклер пытался опередить канадца в 3-м повороте, однако между его Ferrari и Aston Martin произошёл контакт, после чего красная машина вылетела с трассы и оказалась в гравийной ловушке. Однако Шарль, комментируя этот эпизод, сказал, что не склонен винить Лэнса, поскольку это был гоночный инцидент.

Когда об этом рассказали Строллу, он воскликнул: «О, приятно от него такое слышать! Я должен угостить его пивом! Но это действительно был гоночный инцидент. Трасса узкая, и перед 3-м поворотом я тормозил, находясь между ним и Фернандо Алонсо. Я никуда не смещался, но оказался в тисках между двумя машинами, после чего произошёл контакт. Шарлю не повезло, а моя машина, к счастью, повреждений не получила».

На протяжении всей гонки Стролл ехал в первой десятке, однако на втором рестарте, который был дан на 57-м круге, не удержал машину на трассе всё в том же 3-м повороте и оказался на обочине, из-за чего потерял немало позиций. Но поскольку перед последним рестартом пелотон был выстроен в том порядке, в каком машины были на 56-м круге, Лэнсу вернули 5-е место, которое превратилась в 4-е после штрафа, наложенного на Карлоса Сайнса.

«Я уже было загрустил, но когда наконец пересёк линию финиша, то был доволен результатом, – рассказал Строл о своих переживаниях под конец гонки. – Я очень расстроился после вылета в 3-м повороте, ведь до финиша оставалась всего пара кругов. Но я заблокировал передние колёса, когда оборонялся от Карлоса Сайнса, и подумал, что, наверное, упустил шанс подняться на подиум.

На предпоследнем рестарте действительно пришлось очень непросто. Шины были совершенно холодными, я это почувствовал, когда выходил из 2-го поворота: как только я начал разгон, машину едва не развернуло. Затем перед 3-м поворотом я защищался от Карлоса, который ехал по внешней траектории, после чего я оказался на грязной части трассы и как только попытался затормозить, переднее правое колесо заблокировалось, и сбросить скорость не удалось.

Если честно, мне повезло, что я вообще смог вернуться вернуться на трассу, поскольку накануне видел, как Серхио Перес застрял в гравии, но нам всё-таки удалось выехать».