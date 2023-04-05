Маккалоу: В Баку мы привезём новую версию заднего крыла

Три недели, остающиеся до Гран При Азербайджана, команды Формулы 1 посвятят работе над техническими новинками. В основном они связаны с попытками повысить аэродинамическую эффективность машин, и Том Маккалоу, отвечающий в Aston Martin за модернизацию шасси, в интервью испанской газете AS рассказал о том, как идёт доработка AMR23.

Но начал он с того, что называл ориентир, на который нужно держать курс в процессе доводки машины.

«У Red Bull Racing очень эффективная машина, в том числе очень быстрая на прямых. На трассе в Альберт-парке велика роль DRS, ведь там на относительно коротком круге четыре зоны, где гонщики активировали эту систему, – рассуждал Маккалоу, говоря о главных соперниках. – Скорее всего, что скоростное преимущество RB19 прежде всего связано с эффективностью аэродинамического обвеса. Точных данных у меня нет, но я сравниваю Red Bull с другими машинами, на которых стоят такие же силовые установки Honda.

Впрочем, у Red Bull и в прошлом году было отличное шасси. Аэродинамическая эффективность – ключевой фактор, от которого зависит успех на таких трассах, как Баку и Майами, но затем нас ждут гонки в Монако и Барселоне, где влияние этого фактора будет несколько меньше.

Первые три этапа чемпионата вообще не вполне типичны, если сравнивать их с остальными трассами календаря. Но впереди немало гонок, на которых аэродинамическая эффективность будет меньше влиять на результат, однако мы, разрабатывая машину, ориентировались на сезон в целом.

Три недели, отделяющие нас от следующего этапа, создают благоприятную ситуацию, и надо её максимально использовать. Чем больше у вас времени на исследования, тем больше вы можете провести сессий в аэродинамической трубе и больше решений проанализировать.

Каждую неделю, занимаясь своими исследованиями, мы ищем возможные направления доводки шасси, которые могут дать значительный прирост скорости, но при этом необходимо учитывать, что мы ограничены рамками бюджета. В Баку мы привезём определённые новинки – сейчас все заняты их подготовкой. Наша задача – сократить отставание от Red Bull как в поворотах, так и на прямых.

Mercedes и Ferrari находятся примерно на одном уровне ещё с предсезонных тестов. Между их машинами есть некоторые отличия в эффективности, которые проявляются при прохождении поворотов разных типов. Результаты на круге при этом сравнимые, однако достигаются они по-разному.

Если говорить о нашей AMR23, то она лучше справляется с поворотами, хотя при этом не отличается выдающейся скоростью на прямых. В прошлом сезоне мы много экспериментировали с задним крылом, чтобы найти решение, оптимальное для большинства трасс, однако это дорого нам обошлось.

В этом году у нас было одно и то же заднее крыло на всех трёх первых гонках, но в Азербайджан мы привезём его новую версию, поскольку на трассе в Баку требуется высокая эффективность аэродинамического обвеса. Но надо подчеркнуть, что при составлении плана модернизации машины мы всегда учитываем, что бюджет команды ограничен».