McLaren проводит частные тесты в Имоле

Звук гоночных моторов стих в Мельбурне всего три дня назад, а следующего Гран При предстоит ждать больше трёх недель, но в McLaren решили, что столь длительный простой – это неправильно.

Поэтому уже сегодня Ландо Норрис и Оскар Пиастри вернулись за руль гоночной машины: на частных тестах в Имоле они пилотируют MCL35M, машину 2021 года.

«Для чего целых три недели ждать возвращения на трассу, если это можно сделать всего через три дня после гонки?! – сообщила пресс-служба McLaren. – Сегодня утром Оскар Пиастри первым сел за руль MCL35M на частных тестах в Имоле».

После дневного перерыва австралийца сменил Норрис. В районе автодрома сегодня вполне весенняя солнечная, хотя довольно прохладная погода – температуры не превышают 12 градусов.