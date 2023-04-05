Полиция задержала подозреваемых в краже часов Леклера

Итальянская полиция арестовала четырех человек, разыскиваемых в связи с кражей роскошных часов Richard Mille у Шарля Леклера в прошлом году.

Тогда гонщик Ferrari ужинал в местном ресторане в компании друзей и своего тренера, когда его узнали несколько человек и подошли с просьбой сфотографироваться. В какой-то момент грабитель снял с руки гонщика часы – их оценочная стоимость составляет 320 тысяч долларов США, и скрылся.

В заявлении полиции говорится, что при обыске дома одного из подозреваемых они обнаружили двое «ценных часов, происхождение которых будет расследовано дополнительно».