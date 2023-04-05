В Италии критикуют Ferrari и требуют уволить Виттиха

Итальянская пресса требует уволить директора гонок FIA и критикует Ferrari – команда могла претендовать на подиум, а покинула этап без заработанных очков…

Corriere della Sera: «Директору гонок FIA Нильсу Виттиху мы ставим «ноль» баллов. Как и его предшественник Майкл Маси, он всё сделал неправильно. Похоже, он хочет закрыться от ответственности по всем фронтам, чтобы избежать любых обвинений.

FIA тоже получает «ноль», поскольку не проявляет никакой гибкости при применении правил. На самом деле, правила вообще не работают. Они должны немедленно уволить Виттиха».

Gazzetta dello Sport: «В Формуле 1 не хотели заканчивать гонку за автомобилем безопасности после фиаско в Монце’22. Леклер оказался в гравии, поскольку слишком торопился, а Сайнс ошибся на рестарте. До этого он вполне мог претендовать на подиум».

Corriere dello Sport: «Ferrari теряет терпение по отношению к своим слишком нервным гонщикам. Леклер сразу получил нокаут, а Сайнс имел шанс подняться на подиум, но сам все испортил.

Ошибка не одна, их множество, поэтому у Ferrari всего 26 очков. Леклер был в ярости и должен успокоиться. Конечно, ему хочется выступать за рулём более быстрой Ferrari, но такие поражения всё только усугубляют.

Ferrari заслуживала подиум, но Сайнс сам всё испортил, врезавшись в Алонсо».