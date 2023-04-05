Уэббер: Пиастри становится всё более опытным гонщиком

Свои первые очки в Формуле 1 Марк Уэббер заработал в 2002 году в Австралии за рулём слабосильной Minardi, а теперь он занимается карьерой Оскара Пиастри, который тоже пилотирует не самую конкурентоспособную машину, однако именно в Мельбурне открыл счёт завоёванным очкам.

«Оскар неплохо провёл гонку, хотя на трассе в Альберт-парке всегда велики риски, и все это вновь увидели, – прокомментировал бывший гонщик, принимая участие в подкасте F1 Nation. – Команда McLaren выступила хорошо, хотя надо признать, что на этот раз ей повезло – после двух неудачных гонок в начале сезона. Но сегодня боги автоспорта были на её стороне.

Оба гонщика заработали очки, и Оскар грамотно действовал в течение всего уик-энда, поэтому я не сомневаюсь, что по пути в Европу он будет хорошо спать на борту самолёта.

В своё время он стал вице-чемпионом британской Формулы 4. В Формуле 3 он выступал за итальянскую команду Prema и вместе с ней выиграл чемпионат, хотя нельзя сказать, что это была такая уж уверенная победа, поскольку ему приходилось постоянно сражаться с машиной.

Но затем он перешёл в Ф2 и там показал себя с самой лучшей стороны. В своём дебютном сезоне в этой серии он добился доминирования. Насколько помнится, по итогам предыдущего сезона он выиграл тесты в Формуле 1, и я увидел его на тех первых тестах. Я тогда подумал, что этот парень ещё всем покажет – так и получилось.

Жаль, что прошлый сезон Оскар пропустил, хотя пилоту его уровня надо бы продолжать выступать в гонках, так что в 2022-м он оказался в сложном положении. Но теперь он стал гонщиком McLaren, у него прекрасный напарник, Ландо Норрис, у которого есть чему поучиться, и общими усилиями они стараются добиться, чтобы в будущем их команда показывала более высокие результаты.

Приятно наблюдать, как он становится всё более опытным профессионалом. Каждый день он постигает что-то новое, с каждым днём постепенно становится всё лучше, ведь чтобы достичь успеха в Формуле 1, необходим опыт, который нельзя купить ни за какие деньги.

Например, по ходу гонки в Мельбурне были и красные флаги, и все эти рестарты, а тренировки и квалификации проходили в сложных погодных условиях. Всё это позволяет накапливать опыт, который пригодится ему в следующем году.

Понятно, что его дела могут и будут складываться по-разному, но через всё это надо пройти, а Оскар отличается и прекрасной психологической подготовкой, и умением быстро усваивать необходимую информацию. Буду очень рад, если уже скоро его коллекция спортивных трофеев станет богаче, чем моя.

В McLaren готовят к этапу в Баку обширные обновления машины, но ведь соперники тоже не стоят на месте и не дремлют, и секундомер покажет, кто быстрее. Если бы я мог предсказывать, чьи новинки окажутся эффективнее, я был бы богатым человеком! Но, как известно, они не всегда работают эффективно, ведь уже в Австралию некоторые команды привезли новые компоненты, но они мало что дали».