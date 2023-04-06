Берни Коллинз о тактике команд в Мельбурне

Берни Коллинз ещё недавно была главным стратегом Aston Martin, а теперь осваивает другую профессию – во время уик-энда в Джидде она впервые появилась в эфире телеканала Sky Sports, а после Гран При Австралии прокомментировала тактику команд в Мельбурне на официальном сайте чемпионата.

Гран При Австралии 2023 года характеризовался появлениями автомобиля безопасности и красными флагами – как на это реагировали команды и почему? Кто смог на этом что-то выиграть, а кто – наоборот, упустил свой шанс?

Перед мельбурнским уик-эндом оптимальной считалась тактика одного пит-стопа: старт на резине Medium и второй отрезок на жёстких шинах. Однако дождь, сопровождавший вторую тренировку, означал, что у команд не было возможности как следует разобраться с работой резины.

Когда на 7-м круге гонки Алекс Элбон разбил машину в 7-м повороте, командам пришлось принимать серьёзные решения. Пора ли проводить пит-стоп и переходить на Hard? Тогда можно было бы доехать до финиша и обойтись без следующего визита в боксы.

В период, когда на трассе находится автомобиль безопасности, потери времени на пит-стопе сокращаются примерно на 6 секунд по сравнению с плановой операцией по замене резины, поскольку машины, которые остаются на трассе, едут медленно.

Авария Леклера на 1-м круге уже вызывала появление сейфти-кара, который находился на трассе в течение трёх кругов. Поэтому когда на 7-м круге автомобиль безопасности выехал снова, команды располагали лишь информацией о поведении резины, собранной всего за три «нормальных» круга. И на её основе надо было принимать то или иное решение.

На 7-м круге в этой ситуации в боксы поехали три машины, и в результате их гонщики оказались в неблагоприятном положении, поскольку вскоре борьба на трассе была прервана красными флагами. В период остановки гонки все её участники могут поменять шины на пит-лейн, и это никак не отразится на их позициях. Но что происходило с теми тремя, кто уже побывал на пит-стопе?

Джордж Расселл

Машины Mercedes лидировали в гонке, и это давало им разнообразные преимущества, однако была и оборотная сторона. Во-первых, сложность в том, что у лидеров меньше всего времени на принятие решений. Автомобиль безопасности выехал на трассу за 31 секунду до того, как Расселл достиг въезда на пит-лейн.

Во-вторых, ни он, ни Хэмилтон не видели произошедшей аварии и не проезжали мимо этого места, поэтому не имели представления о том, насколько она серьёзна, и есть ли вероятность появления красных флагов. Впрочем, на самом деле об этом не говорил никто из гонщиков, остававшихся на трассе.

Поскольку машины Mercedes разделял интервал всего в одну секунду, в команде могли пригласить в боксы только кого-то одного, поэтому предпочли позвать того, кто ехал впереди, полагая, что такая тактика предпочтительней.

Сразу после пит-стопа, когда красные флаги ещё не появились, Расселл прокомментировал по радио: «Смелое решение, оно мне нравится». Но когда красные флаги уже были вывешены, он был вынужден добавить: «Парни, это не ваша вина, решение-то было правильное…»

В тот момент, когда на трассу выехал сейфти-кар, и Расселл свернул в боксы, Хэмилтон, оставшись на трассе, пожаловался по радио: «Это ставит меня в очень неблагоприятное положение».

Его инженер ответил: «Мы так не считаем. Ферстаппен тоже остался на трассе».

Карлос Сайнс

Команда Ferrari была в несколько иной ситуации. Поскольку Шарль Леклер уже сошёл, им не надо было думать об интересах обоих гонщиков и прибегать к раздельной тактике. В Скудерии последовали примеру Mercedes, однако им приходилось учитывать ещё один фактор, имя которому Серхио Перес.

Перес стартовал с пит-лейн на жёстких шинах, и когда на трассу в первый раз выехал автомобиль безопасности, дважды побывал в боксах – сначала получил комплект шин Medium, а потом снова вернулся на Hard. Это означало, что ему уже не придётся останавливаться снова.

Когда выехал сейфти-кар, Сайнс спросил, поехал ли в боксы Перес. Карлосу сообщили, что Серхио едет в самом хвосте пелотона на жёстких шинах, и пит-стоп ему больше не нужен. Это говорит о том, что испанец и стратеги Ferrari следили за действиями Переса.

Ещё перед стартом Сайнс попросил команду: «Информируйте меня о том, на каких кругах Перес может свернуть в боксы с учётом вероятности появления автомобиля безопасности».

Столь пристальное внимание к тактике Переса говорит о планах провести пит-стоп во время второго выезда сейфти-кара: меньшие потери времени в боксах в итоге позволили Сайнсу остаться впереди мексиканца. После этого оба были на шинах, которые позволяли доехать до финиша.

Кевин Магнуссен

Как и в Mercedes, в Haas оба гонщика изначально были на одинаковой тактике, поэтому в американской команде предпочли её разделить уже по ходу Гран При. Но там решили позвать в боксы Магнуссена, который ехал позади напарника – вероятно, это говорит о том, что в Haas не считали такую тактику предпочтительной.

Однако кого бы они ни пригласили на пит-стоп, этот гонщик всё равно вернулся бы на трассу последним. Соответственно, для Haas имело смысл позвать именно Кевина, поскольку он терял меньше позиций.

Те, кто остался на трассе

Всем прочим гонщикам ещё предстоял обязательный пит-стоп, поскольку они остались на трассе – либо потому, что останавливаться и менять резину было рано, либо они не хотели рисковать и терять слишком много позиций, поскольку пелотон был очень плотным.

Нет сомнений, что на «капитанских мостиках» всех команд шли бурные дискуссии о вероятности появления красных флагов, хотят это и не попало в радиообмен. Но сейчас многие погрузились в детальный анализ воскресных событий, поскольку пытаются понять, была ли возможность составить более точный прогноз на гонку с учётом красных флагов, которые смешали всем карты.