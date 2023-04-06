Хюлкенберг: Три часа в кокпите – это похоже на Ле-Ман

Продолжаются острые дискуссии о решениях, которые во время Гран При Австралии принимала дирекция гонки, и высказываются мнения, что красные флаги становятся неким искусственным способом повысить зрелищность, даже когда в таких мерах нет необходимости.

Прокомментировал события минувшего воскресенья и Нико Хюлкенберг, гонщик Haas F1 с опытом не только 184 Гран При, но и победы в «24 часах Ле-Мана».

«То, что происходило в Мельбурне, немного напомнило мне Ле-Ман, поскольку в кокпите машины пришлось провести три часа, – прокомментировал Нико. – Конечно, очередной рестарт – момент нервный, но в этом также есть элемент шоу. С точки зрения гонщика всё это кажется странным. Ты трудился целую гонку, до финиша остаётся лишь несколько кругов, и всё надо начинать с самого начала. Это палка о двух концах, и мы обязательно должны обсудить всё, что там случилось.

Возьмём в качестве примера ситуацию Фернандо Алонсо: на рестарте его машину отправили в разворот, и это кошмарный сценарий для пилота, который отлично провёл гонку. Весь уик-энд складывался для него очень удачно, и вдруг всё пошло насмарку. Но потом ему вернули позицию, которую он занимал до рестарта.

За годы выступлений в Формуле 1 я хорошо изучил природу нашего спорта, и для меня всё это кажется искусственными мерами. Сказать, что после того, как гонка в очередной раз была остановлена, все были в некотором недоумении – значит ничего не сказать.

Мне также не понравилось, что перерывы были такими продолжительными. Сразу было понятно, что за всем этим последуют очень серьёзные споры – именно это сейчас и происходит».

Нико заработал в Мельбурне 6 очков за 7-е место, для него это была первая результативная гонка в составе Haas F1.