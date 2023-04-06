Майкл Маси обращался к помощи психолога

Пост директора гонок в Формуле 1 Майкл Маси покинул после скандального финала чемпионата мира 2021 года в Абу-Даби, где свой первый титул завоевал Макс Ферстаппен. По итогам официального расследования его ошибки, повлиявшие на результат сезона, были доказаны.

В этом году в Мельбурне Маси впервые вернулся в паддок Формулы 1 в роли независимого председателя Комиссии австралийской серии Supercars, рассказав о том, что после произошедшего обращался за психологической помощью – и о своей новой жизни.

По пути на автодром Маси освистали болельщики. Встреч с Льюисом Хэмилтоном и руководителем команды Mercedes Тото Вольффом («Нет, Майкл, нет») в Мельбурне не было. Льюис сказал, что сосредоточен на будущем, а не на прошлом, поэтому не видит смысла встречаться.

Майкл Маси: «Честно говоря, я немного нервничал. Работа в Формуле 1 и постоянные путешествия сильно повлияли на мою жизнь. Я буквально жил в самолете. Теперь мне снова нравится быть дома, готовить, проводить время с семьей и друзьями, посещать свадьбы и вечеринки.

Когда мне пришлось покинуть FIA, я посоветовал родителям избегать социальных сетей. Они могут быть очень токсичны. Во многих отношениях социальные сети – отличный инструмент, но в других отношениях они не так хороши.

Мне угрожали смертью. Это оказало огромное влияние, в итоге я обратился за профессиональной психологической помощью. Вероятно, я сделал это позже, чем стоило. Слишком много времени я мало внимания уделял своему психическому здоровью. К счастью, сейчас всё успокоилось».