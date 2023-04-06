Палмер о выступлении Карлоса Сайнса в Австралии…

Бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер подвёл итоги Гран При Австралии, сделав акцент на выступлении Карлоса Сайнса…

В Мельбурне мы увидели яркую драматичную гонку с множеством сложностей, которые гонщикам нужно было преодолеть, чтобы добраться до финиша. Если вам это удавалось, вы почти наверняка набирали очки.

Одним из гонщиков в гуще событий был Карлос Сайнс – для него Гран При состоял из хороших, плохих и неудачных моментов, в итоге он и команда Ferrari не получили очков.

Штраф испанца на последнем рестарте стал главной темой для разговоров после того, как Карлос по радио обратился к своему инженеру, назвав штраф "самым несправедливым» из тех, которые он когда-либо видел в Формуле 1.

Я могу понять разочарование Карлоса – гонка завершилась за автомобилем безопасности, добавленные пять секунд вывели его с четвёртого места за пределы десятки. С этой точки зрения наказание выглядело суровым, хотя этот штраф – один из самых мягких, доступных стюардам.

Впрочем, в этой ситуации я лишь отчасти сочувствую Сайнсу. Он слишком глубоко вошел в первый поворот, играя в более позднее торможение с гонщиком Alpine Пьером Гасли. В итоге, они оба эту игру проиграли – Сайнс врезался в своего напарника Алонсо, а Гасли вылетел на траву, а потом допустил контакт со своим напарником, завершив гонку для обоих пилотов Alpine.

Потом стартовое поле составили вновь, Алонсо вернул позицию и в итоге финишировал третьим, но эти инциденты привели к очередному появлению красных флагов и были должным образом расследованы в соответствии со стандартной процедурой.

В прошлом гонщикам порой позволяли большее за инциденты на старте, но в последние два года штрафы стали более жесткими, что доказывают аналогичные санкции к Джорджу Расселлу за инцидент с Сайнсом в Остине в прошлом году. Понятно, что Карлосу было обидно – до этого он отлично проводил гонку. В Мельбурне Карлос был в лучшей форме, чем его напарник Леклер, а ведь год назад Шарль уверенно выиграл эту гонку.

Когда после аварии Алекса Элбона гонку впервые остановили красными флагами, это дорого стоило Расселлу и Сайнсу. Они заехали на пит-стоп, едва объявили об автомобиле безопасности, чтобы сократить потерю времени на пит-стопе, поскольку остальные ехали на более низкой скорости. Но последовавший красный флаг позволил остальным провести пит-стоп вообще без потери времени. Разрешение на замену шин под красными флагами мне всегда казалось спорным.

Но лично я не против. Как и выезды автомобиля безопасности, такие события способны изменить ход гонки. Это элемент случайности. Кому то везёт, кому-то нет, а кто-то может добиться неожиданного успеха, как Гасли в Монце в 2020 году.

В Мельбурне особенно не повезло Расселлу и Сайнсу, поскольку не было похоже, что авария Албона потребует полной остановки гонки красными флагами. На мой взгляд, это решение было несколько чрезмерным со стороны дирекции гонки, которая в этом году проявляет особую осторожность, когда дело доходит до автомобиля безопасности и красных флагов.

Машина Расселла через несколько кругов остановилась из-за возгорания, а Сайнсу пришлось прорываться вперёд с 11-го места. На мой взгляд, обгонял он очень здорово.

Опередив гонщиков средней группы, он оказался позади Гасли, на пятом месте. Некоторые машины обгоняли легко – у Red Bull невероятная скорость на прямой с открытой DRS. У других возникали сложности. У машины Alpine тоже низкое лобовое сопротивление, поэтому Сайнсу было непросто опередить Гасли в 9-м повороте, где происходило большинство обгонов. Пришлось импровизировать.

Он использовал свой шанс в третьем повороте. Несколько кругов он видел, что Пьер проезжает его по центру трассы, и идеально подготовил обгон на 25-м круге. Заблаговременно сместившись на внешний радиус, он отвлек соперника, уверенного в том, что в случае чего он легко сместится внутрь, где никого нет. Но Карлос точно знал, что делает, и когда Гасли закрылся слева, он сразу атаковал справа. Этот обгон, продуманный на протяжении нескольких кругов, непременно попадёт в рейтинг лучших обгонов сезона.

Хотя для Гасли с Сайнса последний рестарт закончился аварией и отсутствием очков, оба гонщика впервые в этом сезоне выступили лучше своих напарников по команде.

Следующая гонка пройдёт Баку, где в прошлом году у итальянской команды начались серьезные проблемы. Возможно, сейчас с этой гонки у них всё начнет налаживаться.