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Автоспорт

Район Керпена, в котором вырос Михаэль Шумахер, снесут

Район Керпена, в котором вырос Михаэль Шумахер, снесут

Район Манхейм немецкого города Керпен, в котором вырос семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, будет снесён в 2024 году ради расширения находящейся поблизости угольной шахты.

В данный момент в районе, который, по сути, является немецкой деревушкой, проживает всего 12 человек. Остальные жители уже переехали в новый городской округ Керпена Манхейм-новый.

После сноса и расширения угольной шахты на территории Манхейма останутся только церковь, дом детства Шумахера, и картодром, на котором будущий чемпион Формулы 1 делал первые шаги в автоспорте.

Источник:www.f1news.ru

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