Состояние Вольффа превысило миллиард долларов

По данным Forbes, в этом году девять представителей разных видов спорта вошли в число миллиардеров, в их числе – Тото Вольфф.

Половина новичков в этом списке – владельцы и совладельцы американских и канадских команд в NHL, NBA и NFL, кроме того, в него попали гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Леброн Джеймс и совладелец и единственный европеец в рейтинге миллиардеров, руководитель команды Mercedes-AMG Petronas F1 Тото Вольфф.

До Mercedes Тото был совладельцем Williams и менеджером гонщиков, а с 2014 по 2021 года вместе с Mercedes восемь раз подряд выиграл Кубок конструкторов.