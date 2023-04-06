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Автоспорт

Тост: В 2025-м Цунода будет готов к переходу в Red Bull

Тост: В 2025-м Цунода будет готов к переходу в Red Bull

Руководитель AlphaTauri Франц Тост считает, что гонщик команды Юки Цунода к 2025 году будет готов к тому, чтобы заменить Серхио Переса в составе Red Bull Racing.

Франц Тост: «Юки провёл две очень сильные гонки, и я очень рад за него. Не его вина, что наша машина пока неконкурентоспособна.

Насколько я знаю, у Серхио Переса есть контракт на следующий сезон. Я могу сказать, что Юки на правильном пути – он стал лучше во всех смыслах.

Я считаю, что в 2024-м он должен продолжить выступать за AlphaTauri. Что касается 2025-го, то, полагаю, будет готов к переходу в Red Bull».

Источник:www.f1news.ru

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