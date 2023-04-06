Тото Вольфф: Особенности трассы помогли нам в Мельбурне

В Мельбурне Льюис Хэмилтон финишировал вторым и принёс Mercedes первый подиум в сезоне. Руководитель команды Тото Вольфф рассказал, что такому результату во многом способствовали характеристики австралийской трассы, которые подошли машине W14.

Тото Вольфф: «Я считаю, что в Мельбурне мы сделали шаг вперёд, прибавив как на быстром круге, так и на дистанции гонки. Но является ли текущая скорость той базой, но основании которой мы сможем прогрессировать в дальнейшем? Я в этом не уверен, но мы точно выжали максимум из того, что у нас есть.

Приятно видеть борьбу с Ferrari и Aston Martin, но теперь нам нужно закрепиться на нынешнем уровне. Чем больше команда узнаёт о машине и готовит новинки, тем сильнее мы сможем навязать борьбу лидерам.

У Red Bull ошеломляющее преимущество в скорости с открытой DRS на прямых, но если в нашем спорте у кого-то есть машина, способная на такое, значит это возможно, и мы должны найти способ сделать свою машину такой же быстрой.

Нашей машине не хватает эффективности задней части, но особенности австралийской трассы очень помогли нам. Именно поэтому мы выглядели немного лучше, чем должны были. В любом случае, команда знает слабые места и что нужно сделать для их устранения».