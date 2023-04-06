В Aston Martin надеются на победу в Монако

Руководитель команды Aston Martin Майк Крак считает, что в Монако у них хорошие шансы на победу…

Майк Крак: «В календаре есть несколько трасс, где сочетание мастерства гонщика с нашей машиной может быть просто волшебным. К примеру, в Монако или Барселоне. Нам не хватает скорости на очень длинных прямых – это не секрет, мы знаем об этом и уже работаем. Но на трассах, где скорость на прямой не так важна, мы будем чувствовать себя более уверенно.

Впрочем, быть быстрыми на таких трассах – это далеко не всё. Вы должны быть быстры, избежать ошибок и добраться до финиша, а там можно будет судить о результате».