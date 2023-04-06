В Audi переманивают специалистов из других команд

В 2026 году Audi дебютирует в Формуле 1 в качестве поставщика силовых установок для команды Sauber, которая сейчас выступает в чемпионате под названием Alfa Romeo. Исполнительный директор Audi Formula Racing Адам Бейкер рассказал, что компания активно набирает персонал на базу в немецком Нойбурге, и ей уже удалось переманить технических специалистов из других команд Формулы 1.

Адам Бейкер: «Проект по участию в Формуле 1 является важным фактором трансформации Audi Sport в Нойбурге. Мы только выиграли от того, что около 200 высококвалифицированных сотрудников Audi Sport перешли в программу Формулы 1, что придало огромный импульс.

У нас есть прямой доступ примерно к 1000 технических специалистов в регионе, которые работают в местной автомобильной индустрии на Audi или наших поставщиков. Однако чтобы гарантировать конкурентоспособность в 2026 году, мы хотим максимально ускорить этап обучения. Частью нашей стратегии является агрессивная программа найма новых специалистов. К нам уже присоединились около 50 технических экспертов, в том числе перешедшие от некоторых наших соперников.

Набирать сотрудников всегда сложно, и задача ещё усложняется, если персоналу приходится принимать решение о переезде в другую страну вместе с семьей. Мы должны учитывать этот момент.

Однако на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Если сотрудник может перейти к другому работодателю, не меняя место жительства, то риски потери персонала намного выше».