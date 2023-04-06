В McLaren хотят зарабатывать очки благодаря своей скорости

На Гран При Австралии гонщики McLaren заработали первые очки в сезоне. Руководитель команды Андреа Стелла не отрицает факта, что добиться таких результатов помогли сходы соперников, но в обозримом будущем в McLaren рассчитывают финишировать в десятке благодаря собственной скорости.

«Мы не сильно радуемся, поскольку понимаем, что результат стал возможен благодаря большому количеству событий в гонке, но всё же приятно заработать очки, – цитирует Андреа Стеллу издание Racingnews365. – В начале сезона команда провела несколько сложных гонок, в которых мы претендовали на очки, но по разным причинам не смогли их заработать. Здорово, что после первых трёх этапов у нас всё же есть очки.

В Баку команда сделает следующий шаг, привезя несколько обновлений. Мы понимаем, что эти новинки кардинально не изменят ситуацию, но это только первый шаг из большого числа. Мы надеемся, что в будущем сможем зарабатывать очки благодаря собственной скорости, а не из-за того, что во время гонки на трассе происходит много событий».