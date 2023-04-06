Вольфф предлагает уточнить условия красных флагов

Гонка в Мельбурне трижды прерывалась красными флагами, и после финиша многие высказали сомнение, что столько остановок действительно было необходимо. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф считает, что в регламенте необходимо более чётко прописать условия, чтобы в будущем появление красных флагов не становилось сюрпризом для участников гонки.

Тото Вольфф: «Формула 1 такая успешная благодаря тому, что это спорт, в котором все придерживаются правил, но при этом спорт развлекает. Если все понимают, как интерпретировать те или иные ситуации, то я не вижу никаких проблем.

Мы должны знать, при каких условиях на трассе включается режим виртуального автомобиля, выезжает реальный автомобиль безопасности или появляются красные флаги. Главное, чтобы все понимали правила. Я считаю, что нам нужно уточнить ситуации, в которых необходимы красные флаги.

На мой взгляд, рестарты – прекрасная идея, но когда они становятся для всех сюрпризом, это уже слишком, хотя, в целом, я поддерживаю решения, которые делают гонки более захватывающими. Всё же регламент – неотъемлемая часть спорта, поэтому я предлагаю всем вместе определить, в каких условиях будет включаться режим виртуального автомобиля безопасности, в каких – выезжать реальный, а в каких необходима остановка гонки красными флагами».