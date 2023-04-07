Алонсо надеется на конфликты в Red Bull

Фернандо Алонсо признаёт преимущество машин Red Bull в скорости, но надеется выиграть гонку в этом сезоне – хотя бы за счёт возможных спорных ситуаций между Ферстаппеном и Пересом, сражающихся за чемпионский титул.

Фернандо Алонсо: «Многие вокруг спрашивают о том, когда же я смогу одержать 33-ю победу в карьере. Но нужно быть реалистами. Мы знаем, что машины Red Bull сейчас слишком далеко впереди, но до конца сезона ещё далеко – по ходу длинного сезона всякое может случиться.

Могут возникнуть проблемы с надёжностью, какие-то столкновения между ними. Мы знаем, что у них в команде сейчас весьма жарко, и обращаем на это внимание. Наша цель – максимально использовать свои шансы в каждой гонке».