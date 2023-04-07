Баттон: Проблема Льюиса в том, что он не чувствует машину

В Мельбурне Льюис Хэмилтон раскрыл одну из проблем машины Mercedes 2023 года – смещённая к передним колёсам посадка в кокпите, из-за чего гонщику сложнее прогнозировать поведение W14 на трассе. Дженсон Баттон, три сезона выступавший в одной команде с Хэмилтоном, объяснил, почему семикратному чемпиону мира не нравится такое расположение за рулём.

Дженсон Баттон: «Льюис не чувствует машину – в этом главная проблема. Он довольно агрессивно нажимает педали газа и тормоза, много работает рулём, поэтому ему важно руками чувствовать поведение задней части машины. При такой посадке он её не чувствует, поэтому у него нет уверенности, и он не может атаковать в полную силу.

Современные машины сложны в управлении, особенно в квалификации, когда приходится пилотировать на грани. И если Льюис не чувствует уверенность, то он и не может выжать из машины максимум».

Отвечая на вопрос, почему на подобные проблемы не жалуется Джордж Расселл, Баттон предположил: «Думаю, у него другой стиль пилотирования. Я не видел телеметрию Джорджа, но я прекрасно знаю стиль Льюиса, поскольку его телеметрию хорошо изучил, и меня всегда удивляло, насколько сильно его стиль отличается от моего.

Если Джордж более спокойно работает рулём, в большей степени управляя машиной через педали тормоза и газа, то в таком случае на него меньше влияет изменение посадки в кокпите».