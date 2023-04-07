Фредерик Вассёр: Штраф Red Bull оказался слишком мягким

В октябре прошлого года Red Bull Racing допустила нарушение финансового регламента, превысив разрешённый бюджет. За это команда была оштрафована на семь миллионов долларов США, а также получила спортивный штраф в форме ограничения на 10% возможности проводить аэродинамические исследования в следующие 12 месяцев.

Несмотря на ограничения, Red Bull Racing продолжает доминировать в Формуле 1, и руководитель Ferrari Фредерик Вассёр связывает такое преимущество соперников с мягким штрафом за нарушение регламента.

Фредерик Вассёр: «Такие результаты [Red Bull Racing] говорят мне, что штраф оказался незначительным. Они хорошо поработали, но я по-прежнему считаю штраф очень мягким. Необходимо учитывать темпы развития машины по ходу сезона – они не линейные. Если вам на 10% сократили возможности для работы, то вы перестанете работать в конце года.

Более того, те средства, которые вы сэкономили, не работая в аэродинамической трубе, вы можете потратить в других областях – например, снизить массу машины и так далее. Учитывая такое преимущество в начале сезона, я не уверен, что штраф окажет какой-то заметный эффект, ведь они уже потратили больше годом ранее.

Я не пытаюсь сказать, что они плохо справились с работой. Я считаю, что у Red Bull очень хорошая машина, и не ищу нам оправдания. Но если вы спросите, считаю ли я штраф слишком мягким, я отвечу да».