Коста: У Mercedes есть всё, чтобы вернуться на вершину

Бывший ведущий инженер Ferrari и Mercedes Альдо Коста в интервью Gazzetta dello Sport комментировал сегодняшние проблемы этих команд…

Альдо Коста: «Не думаю, что Ferrari сделает шаг назад из-за смены руководства команды. На примере других команд мы знаем, что такими изменениями определенно можно управлять.

Я не удивлён тем, что у Mercedes возникли проблемы с машиной 2023 года. Многие годы они были ориентиром для всех, но при смене регламента порой бывает так, что новые правила не всем удаётся трактовать верно.

Возможно, при разработке машины инженеры Mercedes были менее смелыми, чем в других командах. Но именно такие сложности раскрывают истинные качества команды. У Mercedes есть всё, чтобы вернуться на вершину уже в этом году. Нас ждёт потрясающая борьба.

Чтобы добиться долгосрочных успехов в Формуле 1, нужно правильно расположить все части головоломки – шасси, двигатель, гонщик, команда. Всё должно быть на высшем уровне. И если гоночной команде удается это сделать, как Ferrari или Mercedes в прошлом и Red Bull Racing сейчас, это преимущество будет стабильным. Но потом что-то меняется, как в Формуле 1 с новым регламентом, и успешная прежде система выходит из равновесия. Так происходит во всех видах спорта, не только в Формуле 1».