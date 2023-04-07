Начало сезона неудачно складывается для Ника де Вриза. После трёх гонок опытный голландец занимает последнее место в личном зачёте, но настроен позитивно. В Мельбурне на втором рестарте его выбил с трассы другой дебютант – Логан Сарджент, но Ник не держит зла…

Ник де Вриз: « В гонках порой случаются аварии, от этого никуда не деться. Любой может допустить ошибку. Это был гоночный инцидент, мы движемся дальше и надеемся, что следующая гонка пройдёт лучше.

Гонку в Мельбурне можно описать одной фразой – я оказывался не в том месте не в то время. Во время инцидента с Эстебаном Оконом я повредил переднее антикрыло и всю гонку проехал с этим повреждением, вызывавшим быстрое гранулирование передних шин. Надеюсь, в следующий раз всё сложится лучше».