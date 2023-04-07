Норрис назвал качества, отличающие Пиастри от Риккардо

Оскар Пиастри провёл всего три гонки в составе McLaren, но этого оказалось достаточно, чтобы Ландо Норрис назвал качества, отличающие молодого австралийца от своего прошлого напарника Даниэля Риккардо. По словам Ландо, ему не приходилось прилагать столько усилий, когда в команде выступал Даниэль.

Ландо Норрис: «Оскар отлично справляется со своей работой – я говорю это искренне. Мне даже странно чувствовать себя более старшим и более опытным! Он отлично умеет работать в условиях прессинга – это его сильное качество. Оскар всегда спокоен, контролирует свои эмоции, и он быстр. Я считаю, что у него есть все качества, необходимые гонщику.

Оскар подталкивает меня и вынуждает прилагать больше усилий, чем мне приходилось это делать за последние несколько лет. Это хорошо не только для меня, но и для команды. Он отлично провёл гонку в Мельбурне и заработал очки после непростого уик-энда».