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Автоспорт

Сарджент: В Австралии я многому научился

Сарджент: В Австралии я многому научился

На последнем рестарте Логан Сарджент врезался сзади в Ника де Вриза – американец принёс извинения и заявил, что эта гонка его многому научила…

Логан Сарджент: «Честно говоря, для дебютанта возможности трижды отработать старт в одной гонке очень полезна. Да, на последнем рестарте всё пошло не так, но это тоже полезный опыт.

Тормоза и шины были холодными, едва я коснулся педали тормоза, как передние шины заблокировались, машина стала неуправляемой и я уже ничего не мог изменить. Я извинился перед Ником. Мне не нравится так  заканчивать день, на двух прошлых рестартах я тормозил в том же месте и тогда обошлось без проблем».

Источник:www.f1news.ru

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