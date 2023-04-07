Сарджент: В Австралии я многому научился

На последнем рестарте Логан Сарджент врезался сзади в Ника де Вриза – американец принёс извинения и заявил, что эта гонка его многому научила…

Логан Сарджент: «Честно говоря, для дебютанта возможности трижды отработать старт в одной гонке очень полезна. Да, на последнем рестарте всё пошло не так, но это тоже полезный опыт.

Тормоза и шины были холодными, едва я коснулся педали тормоза, как передние шины заблокировались, машина стала неуправляемой и я уже ничего не мог изменить. Я извинился перед Ником. Мне не нравится так заканчивать день, на двух прошлых рестартах я тормозил в том же месте и тогда обошлось без проблем».