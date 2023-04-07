Штук: Нико Хюлкенберг ведёт Haas вперёд

Бывший гонщик Формулы 1, ветеран немецкого автоспорта Хайнс-Йоахим Штук высоко оценил выступления Нико Хюлкенберга в первых гонках сезона. Изначально Штук был не в восторге от решения Haas отказаться от услуг Мика Шумахера, но теперь пересмотрел своё мнение.

Хайнс-Йоахим Штук: «Тот факт, что Haas удалось заполучить Нико Хюлкенберга, сравним для команды с выигрышем в лотерею. Он выступает именно так, как я ожидал и надеялся. Я знаю, на что он способен – Нико умеет стиснуть зубы и принести результат. Он не забыл, как пилотировать, и должен выступать в Формуле 1.

Я не знаю, смог бы Мик Шумахер выступать так же, как Хюлкенберг. Нико ведёт команду вперёд благодаря опыту, которого у Мика ещё нет. Хюлкенберг стал очень ценным активом команды. Он знает, какой должна быть машина, и благодаря своему опыту помогает команде в модернизации».