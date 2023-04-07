В Ferrari подали апелляцию на штраф Сайнса

На втором рестарте в Мельбурне произошло несколько инцидентов, столкнулись между собой Сайнс и Алонсо, Гасли и Окон, Сарджент и де Вриз, но оштрафовали только Карлоса Сайнса – гонщики Alpine были оправданы после посещения стюардов, а инцидент с Сарджентом вообще не рассматривался. Ferrari обвиняют стюардов в непоследовательности и заявили о подаче апелляции.

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari: «Очевидно, что реакция стюардов на инциденты между Гасли и Оконом, а также Саджента с де Вризом была другой. Мы рассчитываем хотя бы на открытое обсуждение этого вопроса. На благо спорта важно избегать такого рода решений, когда три инцидента в одном и том же повороте имеют разные последствия.

Вы слышали, как был расстроен Карлос, узнав о том, что его наказали, даже не дав представить свои аргументы. Я считаю, что это имело смысл, ведь гонка закончилась и санкции к Карлосу не влияли на подиум. Нужно было провести разбор ситуации, как это сделали с Гасли и Оконом.

У нас есть 14 дней, чтобы подать апелляцию. Мы вовремя это сделали. Слушание может состояться по ходу уик-энда в Баку или раньше. Мы бы предпочли сделать это раньше.

FIA рассмотрит нашу петицию и решит, могут ли они повторно открыть дело. Если дело будет открыто, пройдёт второе слушание с теми же стюардами по поводу самого решения».