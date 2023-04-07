В Williams назначили коммерческого директора

В Williams объявили о приглашении Пола Асенсио на должность коммерческого директора команды Формулы 1. Он приступит к исполнению своих обязанностей 10 апреля и будет отвечать за все коммерческие и маркетинговые направления деятельности коллектива из Гроува. До перехода в Williams Асенсио занимал пост старшего вице-президента по глобальному партнерству UFC.

Мэттью Сэвидж, председатель совета директоров Williams Racing: «Мы продолжаем трансформацию Williams Racing и приветствуем Пола, который укрепит нашу коммерческую и маркетинговую команды. У него богатый послужной список в глобальной спортивной индустрии, включая UFC и MLB, и мы надеемся, что он внесёт свой вклад в наш проект».

Пол Асенсио: «Я очень рад присоединиться к Williams Racing. Формула 1 стремительно растёт, и я рад быть частью этого процесса».